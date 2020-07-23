Мэрия проверила популярный гипермаркет в Петрозаводске

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить рейды по проверке соблюдения требований, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня инспекторы отправились в один из гипермаркетов Кукковки. В мэрию постоянно поступают жалобы на то, что покупатели в этом заведении нарушают установленные требования.

В мэрии напомнили горожанам, что при посещении общественных мест - магазинов, организаций сферы услуг, а также при поездках в общественном транспорте необходимо носить маску. При этом она должна закрывать и рот, и нос.

Также жителям Петрозаводска посоветовали при выявлении нарушений обращаться напрямую к администрации магазина. Это позволит решить вопрос быстрее.