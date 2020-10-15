Мэрия проверила, как соблюдается масочный режим в транспорте

Сотрудники мэрии продолжают проверять, как в городском транспорте соблюдаются санитарные меры, принятые для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне были проинспектированы порядка 40 автобусов и троллейбусов, следовавших через площадь Кирова. Проверялось наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей. Горожанам напомнили не только о пользе средств защиты, но и о том, что за несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

В мэрии пообещали продолжить проверки транспорта. О несоблюдении санитарных норм горожане могут сообщать в ЕДДС по телефону 051.

Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска