11 августа 2021, 13:13
Общество

Мэрия предупредила водителей об изменении схемы движения на Кукковке

Знаки, запрещающие остановку большегрузов, установили на Комсомольском проспекте в столице Карелии

На Комсомольском проспекте изменилась схема движения. С 11 августа на отрезке от Курганского проезда до Карельского проспекта запрещено останавливаться грузовикам и фурам.

Новые дорожные знаки установлены по правой стороне по направлению к Карельскому проспекту, сообщили в мэрии.

В администрации считают, что так удастся снизить риск аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность. Водителей просят быть внимательными. (фото «Петрозаводск говорит»)

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Метки: 
дорожные знаки
остановка
грузовик
новости петрозаводска
Кукковка