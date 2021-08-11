Мэрия предупредила водителей об изменении схемы движения на Кукковке

На Комсомольском проспекте изменилась схема движения. С 11 августа на отрезке от Курганского проезда до Карельского проспекта запрещено останавливаться грузовикам и фурам.

Новые дорожные знаки установлены по правой стороне по направлению к Карельскому проспекту, сообщили в мэрии.



В администрации считают, что так удастся снизить риск аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность. Водителей просят быть внимательными. (фото «Петрозаводск говорит»)