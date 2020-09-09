Мэрия Петрозаводска создала реестр недобросовестных подрядчиков

Рускеальский проезд на Кукковке вошел в число победителей нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Разыгрывался он одним лотом со сквером «Кукковский петух». Общая сумма контракта составила порядка 20 млн рублей.

По условиям контракта срок окончания работ 30 августа, но по факту окончания работ еще даже не видно. Все те риски, которые подрядчик взял на себя при заключении контракта, оказались неучтенными. Отсутствие в должной мере квалифицированных кадров у подрядчика видно сразу при посещении объекта. Но почему это должно быть проблемой города?

«Мы со своей стороны на заседании комиссий говорили, что контрактные условия должны быть составлены таким образом, чтобы просрочки не допускались. И необходимы достаточно жесткие санкции», – прокомментировал депутат Петросовета Андрей Ушаков.