26 февраля 2021, 20:53
Мэрия Петрозаводска раздала указания после сильного снегопада
Управляющим компаниям и собственникам зданий указали на необходимость оперативной уборки снега
Мэрия Петрозаводска после прошедшего обильного снегопада обратилась к управляющим компаниям и собственникам зданий с требованием оперативно убрать снег с придомовых территорий и обработать их противогололедными компонентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.
В числе первоочередных задач также названа очистка кровель и козырьков зданий от снега и наледи. Безопасное содержание балконов жилых домов обязаны обеспечить их собственники, отметили в мэрии.
Администрация города также обратилась к водителям с просьбой помнить о мерах предосторожности, соблюдать скоростной режим и безопансую дистанцию.
Жаловаться на плохую уборку города петрозаводчане по-прежнему могут по телефону ЕДДС 051. Фото twimg.com