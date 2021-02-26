Мэрия Петрозаводска раздала указания после сильного снегопада

Мэрия Петрозаводска после прошедшего обильного снегопада обратилась к управляющим компаниям и собственникам зданий с требованием оперативно убрать снег с придомовых территорий и обработать их противогололедными компонентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

В числе первоочередных задач также названа очистка кровель и козырьков зданий от снега и наледи. Безопасное содержание балконов жилых домов обязаны обеспечить их собственники, отметили в мэрии.

Администрация города также обратилась к водителям с просьбой помнить о мерах предосторожности, соблюдать скоростной режим и безопансую дистанцию.

Жаловаться на плохую уборку города петрозаводчане по-прежнему могут по телефону ЕДДС 051. Фото twimg.com