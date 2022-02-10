Мэрия перечислила точки, где можно будет купить цветы к 8 марта

В Петрозаводске в преддверии международного женского дня организуют продажу цветов. Мэрия проведет аукцион, победители которого смогут продавать цветы с 6 по 8 марта.

Всего представлено семь участков, где можно будет организовать торговлю. В частности, это улица Труда у дома №4; Нойбранденбургская улица у дома №1; Судостроительная улица у дома №20; улица Ровио у дома №13; проспект Ленина у дома №9 и у дома №38; площадь Гагарина у дома №2.

Заявки от участников будут принимать до начала марта. Сам аукцион состоится 3 марта в администрации. (фото pixabay.com, pixel2013)