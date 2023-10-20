Мэрия отправила под снос очередную группу гаражей в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе еще нескольких гаражей в городе. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации.

Так, демонтажу подлежат шесть объектов, расположенных около дома №10 по улице Радищева, дома №8 по улице Свирской, а также дома №11 по проспекту Александра Невского.

Владельцы незаконно установленных объектов уведомлены о том, что земельные участки будут освобождены с 23 по 29 октября. // Фото «Петрозаводск говорит»