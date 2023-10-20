Понтонный мост в Соломенном закроют на три ночи

Движение автомобилей по мосту через Соломенный пролив в очередной раз запретят. На этот раз понтон перекроют 22, 23 и 24 октября с 22:00 до 05:00, сообщили в мэрии.

Специалисты в это время будут ремонтировать мост в соответствии с требованиями технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Проезд машин экстренных служб при необходимости обеспечат. Движение пешеходов во время работ не запрещается. // фото: freepik.com