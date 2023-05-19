Мэрия определилась с точками продажи кваса в Петрозаводске

В разных районах столицы Карелии будут продавать рассаду, ягоды и квас. Городские власти объявили аукцион. Всего определено одиннадцать точек на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Ключевой и в Первомайском районе. Заявки от участников принимают до 6 июня.

Квасом разрешат торговать с 12 июня по 30 сентября на Мерецкова, в районе дома №4; Ровио, в районе дома №15; пересечении улиц Торнева и Ровио; на Антонова, в районе дома №12; на Первомайском проспекте у дома №53; в районе поста полиции по Березовой аллее; на Луначарского у дома №16; на Чапаева у дома №47 в районе ТЦ «Чапаевский».

Ягоды и цветочную рассаду будут продавать с 12 июня по 1 сентября на Лесной проспекте у дома №40; Ровио у дома №15 и на Нойбранденбургской улице у дома №1. Аукцион состоится 9 июня.