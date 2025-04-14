Мэр Петрозаводска назвала улицы, которые отремонтируют к 9 мая

Мэр Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова побывала в нашей студии и ответила на вопросы ведущей Марины Бедорфас. Она рассказала о том, как готовится город к 9 мая, на что пойдут дополнительные 50 милионов рублей, в каком формате пройдет Бессмертный полк и какие цветы высадят к празднику в Петрозаводске.

В первую очередь Инна Колхматов поблагодарила депутатов Заксобрания Карелии, которые проголосовали за выделение Петрозаводску 50 миллионов рублей из регионального бюджета. Эти дополнительные средства помогут привести столицу Карелии в порядок после зимы.

«Главное, чтобы жители Петрозаводска почувствовали этот дух Победы. Большую часть мероприятий по благоустройству мы запланировали до 9 мая. И, конечно, в порядок будут приведены места, где пройдут основные торжества — площадь Кирова, площадь Ленина, проспект Карла Маркса»,

- отметила Инна Колыхматова.

Город к празднику должен быть чистым и ярким — такую задачу поставили перед собой городские власти. В Петрозаводске уже приступили к ручной уборке смета. Администрация закупает дополнительные консоли и световые конструкции, которые будут установлены к 9 мая. Готовятся новые фотозоны. Флаги украсят проспект Ленина.

«Ежедневно следим за прогнозом погоды, чтобы точно рассчитать, когда и какие высаживать цветы. Обычно высаживали около семи тысяч цветов, виолы хорошо приживались. В этом году хотим высадить более тридцати тысяч цветов — не только в традиционных местах празднования Дня Победы, постараемся охватить все парки и скверы»,

- рассказала Инна Колыхматова.

Формат Бессмертного полка еще обсуждается, окончательное решение не принято. Главное — безопасность людей, отметила мэр Петрозаводска.

Инна Колыхматова рассказала и о встречах с ветеранами, вручении им памятных медалей. Все подробности — в нашем видеоматериале. // Фото: администрация Петрозаводска. Видео: телеканал "Ника плюс". © «Петрозаводск говорит.