Меняется маршрут следующих через Шую автобусов

Из-за ремонта моста через реку Шуя вносятся изменения в маршруты автобусов, следующих через поселок Шуя. Об этом сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным учреждения, вместо остановки «Шуя мост» будет выполняться остановка в районе дома №1г по улице Советской. Вместо остановки «с/х Зайцева» будет выполняться остановка в районе развилки на деревню Низовье.

Изменения вступают в силу с 19 часов 12 декабря. Все новые остановки уже обозначены дорожными знаками. // Фото: unsplash.com