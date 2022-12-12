12 декабря 2022, 17:43
Общество

Меняется маршрут следующих через Шую автобусов

Ремонт моста в поселке под Петрозаводском изменит расположение остановок

Из-за ремонта моста через реку Шуя вносятся изменения в маршруты автобусов, следующих через поселок Шуя. Об этом сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

По данным учреждения, вместо остановки «Шуя мост» будет выполняться остановка в районе дома №1г по улице Советской. Вместо остановки «с/х Зайцева» будет выполняться остановка в районе развилки на деревню Низовье.

Изменения вступают в силу с 19 часов 12 декабря. Все новые остановки уже обозначены дорожными знаками. // Фото: unsplash.com

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