Менее восьми тысяч новых зараженных Covid-19 выявлены в России 24 мая

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 7884 человек. Умерли 393 пациента, выздоровели - 8743. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2075 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 844, в Ленинградской области - 90, в Архангельской области - 65, в Вологодской области - 41, в Мурманской области - 38.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 5 017 795 раз. Скончались 119 194 человека.

Напомним, в Карелии 24 мая коронавирус выявлен у 62 человек. Фото rg.ru