25 мая 2021, 11:41
Менее восьми тысяч новых зараженных Covid-19 выявлены в России 24 мая
Оперативный штаб назвал свежие цифры по заболевшим в стране
За последние сутки в России коронавирус выявлен у 7884 человек. Умерли 393 пациента, выздоровели - 8743. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 2075 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 844, в Ленинградской области - 90, в Архангельской области - 65, в Вологодской области - 41, в Мурманской области - 38.
Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 5 017 795 раз. Скончались 119 194 человека.
Напомним, в Карелии 24 мая коронавирус выявлен у 62 человек. Фото rg.ru