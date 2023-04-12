Медведи проснулись в карельском заповеднике

В Кондопожском районе медведи вышли из спячки. Следы косолапых заметили в государственном природном заповеднике «Кивач».

«Вот и в заповеднике «Кивач» проснулись косолапые»,

- написали 12 апреля в сообществе заповедника «ВКонтакте».

В начале апреля бегающих по дорогам медведей заметили в Ленинградской области. Молодого хозяина леса видели на трассе у кингисеппской деревни Венекюля. Еще одного мишку заприметили у Волковского моста. По данным портала 47 news, медведи в Ленобласти начали просыпаться в середине марта. Одни из первых следов заметили в «Кургальском» заказнике.

Ранее фотограф запечатлел медведицу с медвежатами на российско-финской границе в Карелии. // фото Романа Вишневского/ заповедник «Кивач»/ freepik.com