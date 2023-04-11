11 апреля 2023, 15:15
Петрозаводчане смогут уйти домой с выставки «Лапки» вместе с кошками
В столице Карелии пройдет выставка-раздача бездомных животных
23 апреля в Петрозаводске пройдет выставка-раздача бездомных кошек и котов «Лапки». В выставке участвуют подопечные Первого петрозаводского общественного приюта и благотворительного фонда «Рекс».
Петрозаводчане и гости карельской столицы смогут познакомиться с котами и кошками в арт-пространстве Agriculture Club на Коммунальной, 20-б, с 12:00 до 17:00.
Гости мероприятия смогут не только выбрать себе домашнего любимца, но и принести корм и крупу. // фото unsplash.com