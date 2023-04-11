Петрозаводчане смогут уйти домой с выставки «Лапки» вместе с кошками

23 апреля в Петрозаводске пройдет выставка-раздача бездомных кошек и котов «Лапки». В выставке участвуют подопечные Первого петрозаводского общественного приюта и благотворительного фонда «Рекс».

Петрозаводчане и гости карельской столицы смогут познакомиться с котами и кошками в арт-пространстве Agriculture Club на Коммунальной, 20-б, с 12:00 до 17:00.

Гости мероприятия смогут не только выбрать себе домашнего любимца, но и принести корм и крупу. // фото unsplash.com