19 июня 2023, 20:17
Медведь в столице Колымы напал на четверых людей и растерзал одного
В Магадане ищут хищника, который убивает людей в черте города
Тело растерзанного медведем мужчины нашли в Магадане. Еще троих выживших жертв хищника госпитализировали, передает минприроды региона.
Труп погибшего обнаружили в частном секторе города, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном СУ СКР. Сейчас ищут родных 42-летнего мужчины.
Кроме того, в больницу доставили троих человек с ранениями от когтей зверя. Место происшествия оцепили, охотоведы круглосуточно ищут медведя с применением тепловизоров.
Напомним, в Петрозаводске на днях видели не одного, а двух медведей. Их тоже ищут, чтобы вернуть в естественную среду обитания. // фото: www.freepik.com