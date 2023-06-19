Медведь в столице Колымы напал на четверых людей и растерзал одного

Тело растерзанного медведем мужчины нашли в Магадане. Еще троих выживших жертв хищника госпитализировали, передает минприроды региона.

Труп погибшего обнаружили в частном секторе города, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном СУ СКР. Сейчас ищут родных 42-летнего мужчины.

Кроме того, в больницу доставили троих человек с ранениями от когтей зверя. Место происшествия оцепили, охотоведы круглосуточно ищут медведя с применением тепловизоров.

Напомним, в Петрозаводске на днях видели не одного, а двух медведей. Их тоже ищут, чтобы вернуть в естественную среду обитания. // фото: www.freepik.com