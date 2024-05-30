Медведь напал на мужчину в российском регионе

На Алтае медведь напал в лесу на мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика Алтай».

По данным источника, все случилось на прошлой неделе. Местный житель отправился в лес собирать орехи. В какой-то момент он встретился с хищником, который покусал его.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Мужчине оказывается необходимая помощь. // Фото: unsplash.com / Marco Pagano