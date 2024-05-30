Пятиклассница покончила с собой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 11-летняя девочка совершила самоубийство. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, утром 29 мая отец заглянул в комнату дочери и нашел ее без признаков жизни. Записки девочка не оставила, однако в ее телефоне нашлась переписка с подругой. Там шла речь о суициде.

Известно, что ребенок учился в пятом классе. Через несколько дней девочке должно было исполниться 12 лет.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. // Фото: unsplash.com / Mat Napo