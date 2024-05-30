Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. О ее смерти сообщили родственники.

По информации родных артистки, Заворотнюк умерла минувшей ночью после продолжительной болезни. Они пообещали дополнительно сообщить о дате и месте прощания с актрисой.

«Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку»,

- говорится в сообщении.

Анастасии Заворотнюк было 53 года. В 2019 году у актрисы был диагностирован рак мозга. // Фото: freepik.com / Mdjaff