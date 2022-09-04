Медсестра из Ведлозера выиграла суд у больницы и защитила свои права

Текст и фото: Антонина Кябелева

В конце августа Верховный суд Карелии оставил в силе решение Пряжинского районного суда РК, который встал на сторону медицинской сестры Ведлозерской врачебной амбулатории Евгении Шаховой. Она не согласилась с приказом главного врача Пряжинской ЦРБ Валентиной Рябовой, которая настаивала на выполнении дополнительной работы под угрозой увольнения. Шахова подала иск в суд и выиграла его.

Возможно, эта судебная история осталась бы незамеченной, если бы в ней, как в зеркале, не отразились многие нерешенные проблемы, которые разъедают систему здравоохранения. Прежде всего, это дефицит уважительного и внимательного отношения к рядовым медикам. Не секрет, что нормальный психологический климат в коллективе во многом зависит от руководителя. Когда работникам «не климатит», они увольняются. А если это происходит с медиками, то мы, пациенты, остаемся без необходимой помощи.

Евгения Шахова, помимо обязанностей медицинской сестры, с 2019 года параллельно трудилась в аптечном киоске. Между нею и Пряжинской ЦРБ было заключено дополнительное соглашение на оказание платных услуг, связанных с хранением, торговлей и выдачей лекарственных препаратов.

«В нашей амбулатории находится аптечный киоск, которым я занималась. Объем работы был очень большой. Эпидемия коронавируса добавила проблем. Аптечный киоск состоит из пяти шкафов, которые стоят в кабинете приема. Это очень неудобно. Один пациент заходит на прием, другой заглядывает, так как ему нужны лекарства. Из-за этого задерживается и прием, и продажа препаратов. Были ситуации, когда мне нужно было выезжать в другие деревни или на дом к ведлозерским больным. Пока меня нет, люди сидят и ждут, когда я вернусь. Плюс ко всему нужно заполнять огромное количество документов. На мне и ведение медицинской документации, и аптечной. Дома я практически не бывала. У меня тоже семья, и мне тоже нужен отдых. Я написала заявление, что не хочу заниматься дополнительной работой»,

- рассказала медсестра.

После этого, вспомнила Шахова, ее вызвала главный врач пряжинской больницы и сказала, что право расторгнуть договор есть только у ЦРБ. А так как все в ее работе руководство больницы устраивает, то и расторгать договор с нею не будут. Евгения Шахова с подобной трактовкой трудового законодательства не согласилась. Но через месяц она получила приказ об изменении должностных инструкций, в которых появилась дополнительная обязанность по хранению, розничной торговле и отпуску лекарственных препаратов. Ей дали время, чтобы подумать. Но в случае отказа обещали уволить.

«Меня снова вызвала главный врач и сказала, что в любом случае мне придется работать в аптеке. Я сказала, что так не пойдет, и предложила найти какой-то компромисс. Я предупредила, что, если мы не найдем общий язык, то нам придется встречаться или в суде, или в прокуратуре»,

- сказала Евгения Шахова.

За помощью медсестра обратилась в профсоюз работников здравоохранения, где ее проконсультировали и помогли составить исковое заявление в суд.

Накануне судебного заседания по делу за подписью исполняющей обязанности главного врача Пряжинской ЦРБ Ирины Савиной приказ был отменен с формулировкой: «В связи с решением вопроса острого кадрового дефицита». По словам Шаховой, именно Савина встала на ее защиту, объяснив Валентине Рябовой, что будет крайне трудно найти замену медсестре в Ведлозере.

Когда стало известно об отмене приказа, Шахова согласилась снизить свои исковые требования, связанные с компенсацией морального вреда, с 50 до 10 тысяч рублей.

Пряжинский районный суд встал на сторону медсестры и определил компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей. Пряжинская ЦРБ попыталась оспорить решение районного суда, но Верховный суд Карелии оставил его без изменения.

С марта по конец августа 2022 года аптечный киоск в Ведлозере не работал. Евгения Шахова рассказала, что не смогла отказать ведлозерцам, особенно пожилым пациентам, которые уговорили ее вернуться к «аптечным обязанностям».

«Лето прошло, внуки сейчас разъедутся, и пожилым людям будет очень тяжело доставать лекарственные препараты. Я пока согласилась возобновить работу в аптечном киоске. С главврачом мы договорились, что я буду работать два раза в неделю по вторникам и пятницам с 13 до 16 часов. Конечно, если пациенту выписывают препараты или уколы во время приема, то, чтобы ему не ждать, я буду сразу же продавать»,

- объяснила медсестра.

По ее оценке, в последнее время с медицинской помощью ситуация усложнилась. На машине скорой медицинской помощи работают всего два фельдшера, хотя раньше было пять специалистов. Они работают в следующем режиме: двое суток скорая помощь работает, а следующие двое суток отдыхает. Если экстренная помощь нужна в тот момент, когда на скорой помощи никого нет, то приходится обращаться в Пряжу.

Как можно разбрасываться медицинскими кадрами, особенно на селе, когда там и так некому работать? Неужели нельзя было сразу найти компромисс и не доводить, в сущности, не такой уж неразрешимый спор до суда? Эти вопросы я задавала и Шаховой, и Рябовой. И медсестра, и главный врач вспомнили о другом конфликте, который произошел осенью 2021 года.

Тогда Шаховой был объявлен выговор за нарушение трудовой дисциплины. Медсестра рассказала, что ее вина заключалась в том, что она засняла на видео то, как приходится толкать машину скорой помощи, которая не хотела заводиться. Ролик она разместила в интернете. «Я его отправила в личных сообщениях главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову и министру здравоохранения Михаилу Егоровичу Охлопкову. После этого у нас в амбулатории появилась вторая машина», - рассказала медсестра.

Не исключено, что появление ролика повлияло на взаимоотношения между главным врачом и медсестрой. Евгения Шахова утверждает, что изначально предлагала компромиссное решение по работе в аптечном киоске, но главный врач не пошла навстречу. К тому же, добавила женщина, приходилось и доплату за работу в аптеке выпрашивать буквально месяцами.

Валентина Рябова согласилась, что обострять психологическую атмосферу в коллективе не следует. По ее словам, сначала Шахову уговорили продолжить работу в аптечном пункте, она согласилась, а затем изменила решение: «Она меня ввела в заблуждение». Главный врач ЦРБ объяснила, что в ведлозерской амбулатории пока нет участкового терапевта, и прием медсестра может вести только когда есть фельдшер. По версии Рябовой, Шахова была не особо задействована в работе, а потому ей предложили работу в аптечном пункте.

«Мы со своей стороны ничего не нарушили. Мы внесли изменения в должностную инструкцию. Уведомили ее, что у нее меняются условия работы. Это вправе делать работодатель»,

- сказала главный врач.

Рябова считает, что, если человек отказывается выполнять новые должностные инструкции, то он должен уволиться.

- Но так можно вообще без работников остаться, - предположила я.

- Ну да. Поэтому мы и проводили переговоры. Пошли навстречу коллективу. Коллектив сказал, что именно в этом работнике они нуждаются, потому что она делает за фельдшеров большую работу, то, что касается электронных документов, - неожиданно согласилась со мной главный врач.

Валентина Рябова рассказала, что непростые отношения с медсестрой сложились в прошлом году, когда та выложила в интернете ролик о том, как не заводится машина скорой помощи. Она считает, что ролик был постановочный и он «порочит престиж больницы».

«Не было такой ситуации, что у них машина сломалась, и они ее толкают, они ее не могли завести»,

- отметила Рябова.

- То есть вы не хотите верить, что это было в реальности?

- Я не механик. Это сложный вопрос, - сказала руководитель ЦРБ.

Объяснить мотивацию медицинских работников, которым понадобилась подобная инсценировка, главный врач не смогла:

«Я не знаю, почему они так сделали».

Автомеханик ЦРБ убедил Рябову, что машина была исправна. По штатному расписанию в амбулатории был один водитель и одна машина. При этом машина, заметила главврач, регулярно ломалась. Правда, по ее оценке, поломки возникают из-за небрежного отношения к технике со стороны водителя. Ведлозерской амбулатории дали дополнительную ставку водителя и еще одну машину. Но и сейчас машинам то и дело требуется ремонт. Кстати, в настоящее время одна машина находится в ремонте.

На мое предположение, что, возможно, с техническим состоянием машины, действительно, не все так хорошо, Валентина Рябова тут же вспомнила о состоянии карельских дорог. Она добавила, что ролик ей прислал один из заместителей министра здравоохранения с распоряжением срочно разобраться. По ее словам, она была не в курсе происходящего, и ее никто не предупреждал о плохом техническом состоянии автомашины.

В результате разобрались. Для начала, не с машиной, а с той, кто решилась поделиться «картинками» их жизни сельской медицины. За ролик Шаховой влепили выговор. Она возмутилась подобным, с ее точки зрения, абсолютно незаслуженным наказанием и обратилась за защитой в профсоюз и карельскую государственную инспекцию труда. Трудовая инспекция провела проверку, выявила нарушения и выдала работодателю предписание отменить выговор.

«В приказе отсутствует указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, совершенное работником»,

- сказано в письме из госинспекции.

До сих пор главный врач верит в инсценировку, а не в то, что техника могла действительно дать сбой. Хотя машины скорой помощи из ведлозерской амбулатории, по словам Рябовой, нередко приходится ремонтировать. Собственно говоря, не в этом дело. В данном случае, как мне кажется, проблема в ложно понятом престиже. Конечно, руководитель может всем заткнуть рты, а непокорных уволить. Только вряд ли от этого улучшится качество медицинских услуг, а машины скорой помощи перестанут ломаться на карельских дорогах.

Валентина Рябова подтвердила, что медицинских работников не хватает не только в Ведлозере: «Везде не хватает медицинских работников». Главный врач рассказала, что в ближайшее время в Ведлозеро должен приехать фельдшер из другого региона. Возможно, еще один фельдшер, вышедший на пенсию, вернется на работу.

Председатель карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России Михаил Цаплин рассказал, что профсоюзы тоже изначально пробовали в досудебном порядке урегулировать с главным врачом конфликтную ситуацию, связанную с Шаховой.

«Печально, что не удалось решить конфликт, минуя суд. С другой стороны, Евгения Шахова молодец, что не стала мириться с давлением и пошла до конца. Чаще люди не выдерживают давления и увольняются. Мне кажется, что история с Евгенией Шаховой лишний раз доказывает, насколько у нас отдельные руководители не ценят тех, на ком, собственно говоря, держится здравоохранение»,

- считает Цаплин.

Старшая медицинская сестра пряжинской поликлиники, председатель первичной профсоюзной организации Пряжинской ЦРБ Марина Петрова считает, что с приходом нового главного врача Валентины Рябовой психологически работать стало очень трудно. Рябова возглавила больницу полтора года назад.

За это время, по словам Петровой, из Пряжинского ЦРБ с учетом входящих в ее структуру ФАПов и амбулаторий уволилось около 70 человек.

«Мы приняли Валентину Фатуловну очень хорошо. Но очень быстро стало понятно, что это жесткий человек, который просто не умеет разговаривать с людьми. Пряжинская ЦРБ всегда была на хорошем счету. Но в последнее время у нас сложилась невыносимая психологическая атмосфера. Поэтому люди и увольняются. Главный врач щедро раздает приказы и выговоры. Понятно, что подобный стиль руководства выдерживают не все», - заметила Петрова.

Ведлозерская врачебная амбулатория тоже лишилась нескольких специалистов. Проблемы, связанные со скорой помощью, испытывающей дефицит кадров, приобрели угрожающий для жизни людей характер. Критическая ситуация с медицинской помощью в Пряжинском районе стала причиной встречи жителей Ведлозера с Михаилом Охлопковым, которая состоялась в середине августа.

Участники встречи рассказывают, что она была эмоциональной, а ведлозерцы открыто высказали недовольство тем, как в последнее время организована медицинская помощь. Затронули и проблему с продажей лекарственных препаратов. Министр пообещал, что в ближайшее время будут приняты меры для того, чтобы медицинская помощь стала более доступной. В ноябре 2022 года он пообещал вновь встретиться с местными жителями, чтобы выяснить, изменилось ли что-то к лучшему.

Привлечение специалистов на работу в сельские медицинские организации давно стало важной государственной задачей. Вдвойне обидно, когда люди, готовые оказывать медицинскую помощь в непростых условиях карельской глубинки, вместо уважения получают сомнительные приказы и необоснованные выговоры. Конечно, в любом коллективе можно создать такую атмосферу, что увольнение станет лучшим выходом. Вот только в области сельской медицины найти замену ушедшим специалистам, мягко говоря, крайне тяжело. Жаль, что не все руководители это понимают. Расплачиваться за это «непонимание» приходится всем нам.