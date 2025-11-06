Медпункт в карельском поселке «лежит на боку»

Бочиловцы назвали ужасным состояние фельдшерско-акушерского пункта в Пудожском районе. Здание ФАПа в поселке Бочилово изношено на 89%. Здесь нет ни воды, ни канализации, электропроводка опасна, а полы вот-вот провалятся.

«Поселок Бочилово. Вообще, ФАП на боку, никому нет дела! Дрова носят к двум печкам, которые еле тянут. В 1971 г. какой то ремонт был»,

- пишет Галина Задорожная.

Местные жители весной опубликовали в соцсети видеообращение к чиновникам. В апреле этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обязал карельский СК провести тщательную проверку фактов ненадлежащего состояния ФАПа.

Министерство здравоохранения услышало призыв о помощи и оперативно приняло меры. Сейчас фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) временно размещен в пустующем помещении местной школы.

«Средства на ремонт помещения выделены. Сейчас проводится аукционы на проведение ремонта. В ближайшее время ремонт будет сделан, ориентировочные сроки до 20.12.2025»,

- сообщил Минздрав Республики Карелия.

По данным на 1 сентября 2025 года, численность населения посёлка Бочилово Пудожского района Республики Карелии составляла 134 человека.

Никто пока не может сказать, сколько же еще ждать бочиловцам своих обещанных благ.