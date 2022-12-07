Медики первичного звена и скорых будут получать дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты назначат медикам «скорых» и первичного звена в следующем году. Их будут выплачивать уже с 1 января, заявил 7 декабря Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский президент сказал на встрече с членами Совета по правам человека, что размер этих допвыплат будет различным. В зависимости от выполняемых медицинским работником функций и его должности, он составит от 4,5 тысяч до 18,5 тысяч рублей.

По словам главы государства, систему оплаты труда в первичном звене здравоохранения нужно совершенствовать. // фото: freepik.com