Медики готовятся к взрывному росту числа заболевших COVID-19 в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал в своем аккаунте о мерах, которые принимают в сфере здравоохранения региона в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон.

По словам министра, в ближайшее время ожидается взрывной рост числа инфицированных, особенно среди детей. Кроме того, ожидается взрывной рост заболеваемости гриппом. В связи с этим детские медицинские организации входят в режим повышенной готовности, поскольку, со слов Охлопкова, именно они примут на себя главный удар новой ковидной волны.

Для детских медорганизаций закупают тесты ИХА, СИЗы, лекарства, ведется работа по привлечению кадров, в том числе водителей. Поликлиники расширят штат диспетчеров, которые будут принимать звонки. На станции скорой медицинской помощи сформируют дополнительные бригады для выездов на дом к детям.



В стационарах открывают дополнительные детские койки. С 15 декабря в Республиканской инфекционной больнице - 120 коек. Пациентов с ОРВИ и гриппом будут доставлять в городскую детскую больницу. Самых тяжелые, как с ковидом, так и с гриппом – в Детскую республиканскую больницу.

По словам министра, предварительно определен резервный стационар для детей с COVID-19 в Роддоме им. Гуткина – 90 коек и для детей старше 14 лет в Республиканском наркодиспансере – 20 коек. (фото pixabay.com, leo2014)