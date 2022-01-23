Медик рассказала о вреде попкорна

Диетолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Слова специалиста приводит Ura.ru.

Эксперт отметила, что употребление попкорна может привести к ожирению, диабету и болезням сердца. Она подчеркнула, что обычно люди едят этот продукт в больших количествах, и за счет количества набирается калорийность.

«Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара - это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками», - сказала специалист.

Писарева посоветовала заменить попкорн сушеными яблоками, грушами, свежими фруктами, а также овощными снеками. «Это натуральные сахара, только та фруктоза, которая в них есть, плюс витамины, микроэлементы и клетчатка. Можно орешки, но натуральные и не соленые. Важно, чтобы они были хорошо промыты», - добавила она. Фото pixabay.com/anncapictures