Медик перечислила наносящие вред кисломолочные продукты

Диетолог Дарья Русакова рассказала, какие кисломолочные продукты могут быть вредны для здоровья. Слова специалиста приводит издание «Ридус».

Медик отметила, что сахар может не только навредить фигуре, но и ухудшить всасывание кальция, поэтому творожки, сырки и йогурты лучше отнести к десертам. Что касается обезжиренной кисломолочной продукции, то для правильной консистенции в них часто добавляют крахмал, повышающий уровень глюкозы в крови.

Диетолог считает, что не существует одного самого полезного кисломолочного продукта. Для полноценного рациона следует чередовать разные продукты из этой группы, чтобы достигнуть максимального эффекта для здоровья. Фото pixabay.com/silviarita