Медик описал процедуру осмотра перед вакцинацией от коронавируса

Перед тем, как делать прививку от коронавируса, россияне должны пройти обязательный медицинский осмотр. О его особенностях рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, слова специалиста приводит РИА Новости.

Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний,

- сообщил Тяжельников.

Перед осмотром пациент должен заполнить анкету. Затем доктор измерит его температуру, сатурацию, пульс и давление. Также врач осмотрит горло, послушает сердце и легкие.

При этом людям, имеющим хронические заболевания, стоит подходить к вакцинации с осторожностью.

Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано,

- заявил специалист.

Прививка противопоказана, в частности, беременным и кормящим женщинам, людям младше 18 лет, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки. В числе противопоказаний ‒ острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Фото 24tv.ua