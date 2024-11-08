Медик назвал неочевидные признаки микроинсульта

Британский врач Лоуренс Каннингем перечислил неочевидные признаки микроинсульта, которые часто игнорируются людьми. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметил медик, обычный инсульт сопровождается опущением лица, слабостью в руках, проблемами с речью. Также пациент может столкнуться с внезапной спутанностью сознания и сильной головной болью.

При микроинсульте человек ощущает схожие с обычным инсультом симптомы, включая головокружение, затрудненную речь, двоение в глазах и онемение. Каннингем подчеркнул, что они могут длиться всего несколько минут, но так организм дает сигнал о возможных полноценных инсультах в будущем.

Врач призвал не игнорировать указанные выше симптомы, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами со здоровьем. // Фото: unsplash.com / Marcelo Leal