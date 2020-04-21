Медицинским работникам Карелии окажут психологическую поддержку

В Карелии АНО «Семейный центр «Вереск» организована линия психологической помощи для медицинского персонала. Все специалисты прошли специальную подготовку по работе в экстремальных и кризисных ситуациях, в том числе по работе с медперсоналом в период эпидемии Covid-19, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Карелия.

Медики сейчас находятся в центре событий, связанных с коронавирусной инфекцией, каждый день принимают важные решения, от которых зависит здоровье и жизнь пациентов.

Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал и другие специалисты учреждений здравоохранения ежедневно оказывают медицинскую помощь людям, не показывая своей усталости и своих переживаний. Им так же, как и остальным, требуется поддержка и понимание.

Психологи АНО «Семейный центр «Вереск» готовы оказать всем медикам психологическую поддержку. Обратиться за помощью психолога можно в группе ВКонтакте.

Заявку можно также направить по электронной почте:boikatia@mail.ru или по телефону 8 911 400 53 92, директор АНО «Семейный центр Вереск» Сараева Екатерина Вячеславовна. В заявке необходимо указать имя, контактный телефон и время, когда удобнее, чтобы психолог позвонил.