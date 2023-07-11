Мать наняла киллера для сына и дочери за 160 тысяч рублей

Пенсионерка в Красноярске задумала избавиться от сына и дочери. Она нашла киллера для устранения взрослых детей и оценила их жизни в 160 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в апреле этого года, 67-летняя мать попросила знакомого мужчину найти исполнителя убийства. Но тот обратился в полицию, поэтому дальнейшие действия уже проходили под контролем правоохранителей.

Женщина пообещала за устранение своих 48-летних детей вознаграждение и предложила инсценировать несчастный случай или убийство сыном своей сестры и его исчезновение. Следователи считают, что она хотела завладеть имуществом родственников.

Подставной человек под видом убийцы 3 мая инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице, что дочь скончалась от ножевых ранений. В доказательство он принес ей сумку, а та передала ему 80 тысяч рублей. Пенсионерку сразу задержали, вину она признала. // фото: СУ СКР по региону