Массовые проверки ждут водителей Петрозаводска

В Петрозаводске в субботу, 13 апреля, пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Сотрудники полиции организуют массовые проверки на дорогах карельской столицы. Они будут искать нетрезвых автомобилистов.

Горожан просят оказывать содействие стражам порядка. Сообщать о людях, седших за руль в состоянии опьянения, можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска