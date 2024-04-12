500 взрывов прогремят на реке Верхний Выг в Карелии

Лед на реке Верхний Выг в Медвежьегорском районе будут взрывать в течение нескольких дней. Предполагается произвести более 500 подрывов, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

Таким образом, минеры надеются не допустить сноса моста, ведущего в поселок Огорелыши, тронувшимся льдом.

Работы начались 11 апреля и продлятся три дня. // фото скриншот видео