Массовые проверки водителей устроят в начале недели в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» пройдет 20 декабря в Петрозаводске. Предупредили в городской Госавтоинспекции. Водителей ждут сплошные проверки на дорогах. ГИБДД попросила водителей с пониманием отнестись к кратковременной остановке.

За одиннадцать месяцев в столице Карелии произошло девять аварий с участием нетрезвых водителей, 14 человек получили травмы. Инспекторы отстранили от управления 716 водителей в состоянии опьянения.

Петрозаводчане также могут самостоятельно сообщить о нетрезвых водителях по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. (фото vk.com)