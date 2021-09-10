10 сентября 2021, 17:37
Общество

Массовые проверки водителей пройдут в субботу в Петрозаводске

Очередной рейд «Контроль трезвости» будет организован Госавтоинспекцией

В Петрозаводске в субботу утром пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщили в ГИБДД карельской столицы.

Рейд «Контроль трезвости» призван помочь выявить пьяных водителей. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов карельской столицы к ответственности и попросили не садиться за руль в нетрезвом виде.

Напомним, за пьяную езду полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок полтора-два года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Фото ГИБДД Петрозаводска

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Петрозаводск
ГИБДД
пьяный водитель
контроль трезвости
проверка
новости петрозаводска