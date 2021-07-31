Массовые проверки водителей проходят в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске проходят массовые проверки на дорогах. Сотрудники ГИБДД выявляют пьяных водителей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за 6 месяцев 2021 года в городе произошло 4 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов, в которых пострадали 5 человек.

В ГИБДД напоминают, что вождение в нетрезвом виде влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. Фото ГИБДД Петрозаводска