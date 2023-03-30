Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

31 марта в столице Карелии пройдет очередной рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». На дорогах будут тормозить всех подряд. Таким образом дорожная полиция борется с нетрезвыми автомобилистами.

За два месяца 2023 года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 110 водителей с признаками опьянения. За это время в городе произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы. // фото Госавтоинспекция города