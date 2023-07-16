Массовое ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии

Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в минувшую субботу, 15 июля, в Пряжинском районе.

На 361 километре автомобильной дороги «Кола» столкнулись четыре автомобиля - два в лоб, еще два были задеты по касательной.

На месте столкновения работали пожарные, «скорая» и ГИБДД.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, один автомобиль оказался за пределами проезжей части. В аварии травмы получил один человек. // фото сообщество «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»