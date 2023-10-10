10 октября 2023, 11:53
Происшествия

Массовая авария с участием автобуса произошла в Петрозаводске

Столкновение транспортных средств на Октябрьском проспекте попало на видео

Сегодня в 8:41 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в прямом направлении, по касательной врезался в машину, выполнявшую левый поворот. После этого первый автомобиль влетел в автобус, стоявший на остановке.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink

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