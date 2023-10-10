Массовая авария с участием автобуса произошла в Петрозаводске

Сегодня в 8:41 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в прямом направлении, по касательной врезался в машину, выполнявшую левый поворот. После этого первый автомобиль влетел в автобус, стоявший на остановке.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink