Студент погнался за дешевизной и остался ни с чем

Студент наткнулся на сообщество в соцсети, где предлагали смартфоны причем в три раза дешевле чем на рынке.

Молодого человека не смутило, что в сообществе не была указана информация о способе урегулирования претензий, также не было контактных данных.

Карельский студент перечислил 46 800 рублей за последнюю модель устройства, после чего его заблокировали в сообществе, а чат удалили. В полиции по факту обращения молодого человека завели уголовное дело. // фото freepik.com