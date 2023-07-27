27 июля 2023, 21:16
Масштабные работы идут в центре Сортавалы
Еще одно место для отдыха появится в карельском городе
В столице Северного Приладожья готовятся к реализации проекта «Туристский код центра города».
Земляные работы активно идут на улице Чкалова, сообщили в администрации Сортавалы.
Здесь готовятся к прокладке коммуникаций. Впоследствии здесь установят освещение и малые архитектурные формы. Уже видны будущие пешеходные дорожки и очертания газонов.
Ранее в Сортавале приступили к реконструкции парка Ваккосалми.