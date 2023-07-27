Масштабные работы идут в центре Сортавалы

В столице Северного Приладожья готовятся к реализации проекта «Туристский код центра города».

Земляные работы активно идут на улице Чкалова, сообщили в администрации Сортавалы.

Здесь готовятся к прокладке коммуникаций. Впоследствии здесь установят освещение и малые архитектурные формы. Уже видны будущие пешеходные дорожки и очертания газонов.

Ранее в Сортавале приступили к реконструкции парка Ваккосалми.