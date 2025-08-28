Масштабная модернизация систем теплоснабжения ожидается в Карелии

В рамках рабочей поездки в Москву глава региона Артур Парфенчиков встретился с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона.

– Карелия сегодня – это регион с хорошей динамикой. Мы видим серьезные позитивные изменения по целому ряду направлений. Особенно уверенно субъект наращивает темпы в жилищном строительстве: введено 224,7 тыс. кв. м, что на 18% выше прошлогодних показателей. Регион также активно использует инструменты инфраструктурного меню, например, уже поставлено 33 автобуса большого класса по специальным казначейским кредитам и 27 троллейбусов по льготному лизингу ГТЛК. За счёт инфраструктурных бюджетных кредитов в Карелии реализуются три крупных проекта. Отдельно отмечу работу по комплексному развитию территорий: под КРТ уже определено 6 территорий площадью 71,8 га, и по пяти из них реализация уже начата. Работы впереди еще много, с Главой республики наметили направления, где надо усилить работу, – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что сегодня в рамках базовых лимитов ЖКХ региону была одобрена заявка на 640 млн по казначейским инфраструктурным кредитам.

– Благодарю за поддержку! Средства направим на модернизацию систем теплоснабжения наших арктических районов – Кемского и Беломорского, а также Пудожского, – пояснил Артур Парфенчиков. – Проект чрезвычайно важен для тысяч жителей республики.

На встрече стороны также рассмотрели вопрос о включении в шестилетний план дорожной деятельности объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Кола» на участке с км 435 до Петрозаводска, включая устройство путепровода через железнодорожные пути на 1-м километре». Устройство данного объекта у поселка Мелиоративный позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта через железнодорожные пути.