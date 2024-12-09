Машина вылетела в кювет в Карелии, пострадал человек

Сегодня, 9 декабря, на 523-м километре трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск» вблизи деревни Пяльма произошла дорожная авария. Об этом сообщили в ОПС по Пудожскому району.

Отечественный автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Судя по снимкам с места ДТП, машина оказалась в канаве с водой. Пострадал водитель, которого медики доставили в ближайшую больницу.

Для устранения последствий аварии были задействованы двое сотрудников ПЧ № 54 из деревни Пяльма. Спасатели стабилизировали машину и отключили аккумулятор. // фото: ОПС по Пудожскому району/ВКонтакте