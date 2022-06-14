Маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа в Москве и выжил

В Москве ребенок выпал из окна восьмого этажа и выжил. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, мальчик возрастом два с половиной года на некоторое время остался без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна. Ребенок был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс оперативных мероприятий. Фото: pexels.com