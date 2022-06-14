14 июня 2022, 12:59
Маленький ребенок выпал из окна восьмого этажа в Москве и выжил
Следователи проводят проверку по факту ЧП в столице
В Москве ребенок выпал из окна восьмого этажа и выжил. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, мальчик возрастом два с половиной года на некоторое время остался без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна. Ребенок был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс оперативных мероприятий. Фото: pexels.com