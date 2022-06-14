Wildberries начал продавать товары Zara

Товары марки Zara появились в каталоге онлайн-ретейлера Wildberries. Бренд остановил свою работу в России еще в марте. Но сейчас в каталоге маркетплейса больше 900 его товаров.

Это аксессуары, сумки и одежда - женская, мужская и детская. Утверждается, что все товары – с фабрики Zara.

Ранее Wildberries разместил товары брендов Pull&Bear и Massimo Dutti, которые тоже входят в состав испанской Inditex.

Компания в марте закрыла на время больше 500 официальных магазинов в России и отменила онлайн-продажи. Речь идет о марках Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius. // Фото: Depositphotos.com