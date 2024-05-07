Маленький ребенок опрокинул чайник с кипятком и тяжело обварился

В Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник с кипятком. Об этом пишет 47news.

По данным издания, инцидент случился 6 мая во Всеволожске. В больницу была доставлена маленькая девочка. Врачи диагностировали у нее тяжелые ожоги по всему телу. Источник сообщает, что дошкольница опрокинула на себя закипевший чайник.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Следственного комитета и полиции. Семья, в которой случилось несчастье, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. // Фото: unsplash.com / Mat Napo