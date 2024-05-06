Двое подростков осуждены за теракт на Октябрьской железной дороге

В Санкт-Петербурге осуждены двое подростков, которые признаны виновными в совершении теракта на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в сентябре 2023 года несовершеннолетние подготовили бутылку с зажигательной смесью и совершили поджог на одной из станций. Они действовали, выполняя указания организатора преступления.

Суд приговорил одного из подростков к 4 годам лишения свободы, другого - к 2 годам. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. // Фото «Петрозаводск говорит»