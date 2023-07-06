Маленьких петрозаводчан научат петь и играть на кантеле

Мальчиков и девочек набирают в молодежную студию ансамбля «Кантеле». Набор продлится до конца лета. Например, в вокальную студию набирают детей старше 4 лет. Учеников обучат основам ансамблевого и сольного пения народного и современного авторского репертуара.

В хореографическую группу набирают детей чуть постарше – от 6 лет, а в группу по обучению игре на хроматическом кантеле - от 8 лет.

Дети познакомятся с национальной и мировой музыкальной культурой. Воспитанники выступают на сцене, участвуют в совместных номерах с артистами ансамбля.

Уточнить информацию можно по телефону: 55-91-05, а оставить заявку на обучение можно здесь. // фото unsplash.com