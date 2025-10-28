Маленькие гении создадут игры на IT-соревновании в Петрозаводске

Карельские школьники сделают первые шаги в IT. В ноябре в Петрозаводске пройдет хакатон «КосмоКвест». Свои силы в разработке интерактивных игр попробуют десятки маленьких гениев в возрасте от 10 до 12 лет.

Участники целый день будут разрабатывать свои проекты на федеральной IT-платформе. Они пройдут путь от идеи до финальной презентации результата. Проекты школьников и их навыки в IT оценит жюри, включая звезд российской игровой индустрии. По словам специалистов из IT, хакатоны стирают границу между игрой в приложения и их созданием. Подростки на практике видят, что для создания какой-то программы вовсе не нужно обладать суперспособностями, но нужны знания, а получить их может каждый желающий.

Мероприятие для школьников пройдет 6 ноября. В планах организаторов провести такие IT-состязания и для других возрастных групп.