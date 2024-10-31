Мальчик в российской деревне нашел на улице львенка и принял за кошку

Ребенок в Ростовской области обнаружил на улице львенка и принял его за обычную кошку. Это было на хуторе Ленинаван, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Увидев бездомного зверька, малыш стал с ним играть. Вскоре необычная пара привлекла внимание проезжавшей мимо женщины, которая остановилась и подошла ближе. Она быстро поняла, что перед мальчиком вовсе не кошка, а настоящий львенок. Женщина завела их обоих в ближайший магазин и вызвала полицию.

Львенка передали в Ростовский зоопарк. Волонтер, принявший животное, отметил, что львенок выглядел изможденным и голодным. По его предположению, он мог принадлежать жителю Ленинавана, возможно, нелегально разводящему диких животных. Теперь найденный африканский хищник останется под опекой специалистов в зоопарке. // фото: pexels.com