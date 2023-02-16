Максим Мазуровский провел бизнес-завтрак в Петрозаводске

Общественный деятель Максим Мазуровский сегодня провел бизнес-завтрак в Петрозаводске. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Мазуровский раскрыл собравшимся секреты успешных проектов, говорил о фестивале «Воздух Карелии» и о своей книге «Корабль находит гавань: о смысле жизни и национальной идее».

«Приятно удивили отзывы гостей и сравнения с мотивационными спикерами, в том числе с Игорем Рыбаковым, причем в лучшую сторону. Наверное, пришла пора все-таки делать свой мотивационный тренинг»,

- написал основатель «Воздуха Карелии».

Максим Мазуровский назвал пришедших на бизнес-завтрак «хорошими и светлыми людьми» и выразил ощущение, что из такого формата общения может получиться что-то новое и интересное. // Фото со страницы Максима Мазуровского / vk.com