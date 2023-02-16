Гречка и свинина подешевели в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен в республике за неделю с 7 по 13 февраля. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, в республике продолжают дорожать овощи. Цены на огурцы выросли на 7,4%, морковь - 4,6%, лук - 4,4%, капусту - 2,7%, помидоры - 2%, картофель - 1,7%, свеклу - 1,6%. При этом подешевели яблоки - 2,1% и бананы - 1,2%.

Среди других продуктов выросли цены на мясные консервы для детского питания (3,3%). В то же время подешевели свинина, гречка, мука (3,1-4,3%).

Еженедельный мониторинг цен ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: freepik.com