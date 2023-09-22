Магнитная буря ожидается на Земле

На Земле в ближайшее воскресенье, 24 сентября, прогнозируется магнитная буря. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию астрономов.

По данным специалистов, пик возмущений ожидается в воскресенье ранним утром. При этом вероятность сильного шторма в этот день будет низкой. По информации Gismeteo, буря будет оцениваться в 5 баллов из 9.

Во время магнитной бури метеозависимые люди могут ощущать ухудшение общего состояния, слабость, головную боль и изменения в артериальном давлении. Их просят быть осторожными в такие дни. // Фото: unsplash.com / Nasa